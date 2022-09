Samassekou verlässt Hoffenheim Richtung Piräus

Mit Blick auf das Topspiel am Sonntag gegen den SC Freiburg (19.30 Uhr im LIVETICKER) warnte Breitenreiter vor dem Gegner, der am Donnerstag in der Europa League beim Spiel in Piräus (3:0) erneut überzeugte. „Die Freiburger haben einmal mehr unter Beweis gestellt, mit welcher Qualität sie unterwegs sind“, sagte der Coach: „Ihr Erfolg ist kein Zufall. Das wird eine harte Aufgabe.“