SPORT1 Bundesliga Classics: Das weiteste Tor der Bundesliga

Das Spiel wird Folgen haben, eine ist heute noch sichtbar: Wer zum Paderborner Stadion geht, muss an der Moritz-Stoppelkamp-Allee vorbei. Die heißt so, weil der Mittelfeldspieler des SCP an jenem Tag aus 82,5 Metern ins Tor von Hannover 96 trifft. Von weiter hat noch keiner getroffen, Bundesligarekord! (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)