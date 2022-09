SPORT1 Bundesliga Classics: Rekordkulisse bei Hertha BSC- 1.FC Köln

Umso schöner für die Masse des Publikums, dass die Punkte in Berlin blieben. Der damalige Herthaner Peter Enders erinnert sich bis ins hohe Alter gut an das Spiel, wandte sich eigens an die Morgenpost und schrieb im Stile eines Reporters: „Hertha spielte von Anfang an druckvoller, die berühmten Stürmer Löhr, Flohe, Rupp und Overath blieben gefährlich. Herthas starke Spitze Horr verletzt sich schwer, Franz Brungs kommt für ihn. Der überragende Mittelfeldspieler Wolfgang Gayer, „Mozart“ genannt, entscheidet das Spiel in der 63. Minute.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)