Thomas Müller: Vom Fleischliebhaber zum bewussten Genießer

Vom Fleischliebhaber zum bewussten Genießer: Fußball-Nationalspieler Thomas Müller achtet mittlerweile „verstärkt darauf, was in den Lebensmitteln steckt“, die er zu sich nimmt. „Ausschließlich vegan“ ernähre er sich aber nicht, wie er der Welt am Sonntag sagte: „Ich bin schließlich von der bayerischen Esskultur geprägt. Da ist schon der ein oder andere fleischige Gaumenschmaus dabei.“