Trotz Niederlage: Revierderby-Anfänger haben Lust auf mehr

"So eine Erfahrung nimmt man natürlich mit", sagte der 21-Jährige weiter, "aber für mich steht jetzt schon fest: Im Rückspiel will ich gegen Dortmund gewinnen." Dass es aufgrund des späten Siegtores des eingewechselten Youssoufa Moukoko (79.) nicht zu einem Punktgewinn für den Aufsteiger reichte, ärgerte den Ex-Nürnberger: "Das ist sehr bitter, wir hätten gerne was mitgenommen."