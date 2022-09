Ungewöhnlicher Transfer: BVB holt 14 Jahre altes Talent aus den USA

Mize fragte anschließend offenbar beim BVB an und bat um ein Probetraining. Als die Einladung kam, konnte er in der von Ex-Profi Lars Ricken geführten Nachwuchsabteilung überzeugen. Und spielt nun in der Regionalliga für die U15 des Bundesligisten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)