VfL Bochum: Thomas Reis entlassen! Aufstiegstrainer muss nach Pleite gegen Schalke gehen

Am Sonntagvormittag hatte Reis noch die Regenerationseinheit geleitet und zur Mannschaft gesprochen, anschließend in einem Gespräch mit Fabian seinen klaren Wunsch ausgedrückt, dass er gerne weitermachen und den Klassenerhalt mit den Blau-Weißen schaffen wolle. Am Nachmittag schaute der Ex-Profi (u.a. Frankfurt und Bochum) das Pokalspiel der Bochumer Frauen gegen Meppen (0:1) im Ruhrstadion und drückte Frau Carina von der Tribüne aus die Daumen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)