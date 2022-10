Alonso will Bayer-Teamspirit aufbauen

Am Samstag gastiert der Werksklub, der in der Champions League gegen den FC Porto am Mittwoch 0:3 verlor, bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr). Alonso: „Wir haben 0:3 verloren, es war hart, wir waren unglücklich. Wir müssen wie eine Mannschaft zusammenbleiben, auch in schwierigen Momenten.“