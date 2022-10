Hertha BSC in Aufruhr: Lars Windhorst will aussteigen und bietet Anteile zum Rückkauf an

Und: Wie das Nachrichtenmagazin zudem erfahren haben will, soll zwischen Tennor und Shibumi freilich doch eine Vereinbarung bestanden haben. Mehr als 20 Mitarbeiter der Agentur hätten an dem Projekt mitgewirkt, Windhorst selbst bestätigte den von ihm nicht unterschriebenen Vertrag angeblich in einer E-Mail. Tennor geht in seiner Stellungnahme vom Mittwoch nicht weiter auf die Vorwürfe ein.