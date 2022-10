Bundesliga: 1. FC Köln – TSG 1899 Hoffenheim (Sonntag, 19:30 Uhr)

Hier spielen zwei enge Konkurrenten gegeneinander. Hoffenheim nimmt mit 17 Punkten den siebten Platz ein. Der FC liegt aber mit nur einem Punkt weniger auf Platz zehn knapp dahinter und kann mit einem Sieg an der TSG 1899 Hoffenheim vorbeiziehen. Körperlos agierte Hoffenheim in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik belegt. Ob sich Köln davon beeindrucken lässt?