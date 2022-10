Bundesliga: 1. FC Union Berlin – Borussia Dortmund, 2:0 (2:0)

Janik Haberer brachte den BVB per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der achten und 21. Minute vollstreckte. Mit der Führung für den 1. FC Union Berlin ging es in die Halbzeitpause. Dortmund kehrte stark verändert aus der Kabine zurück. Statt Karim Adeyemi, Thomas Meunier und Salih Özcan standen jetzt Julian Brandt, Donyell Malen und Marco Reus auf dem Platz. Kurz vor dem Ende des Spiels nahm Union noch einen Doppelwechsel vor, sodass Jamie Leweling und Milos Pantovic für Sheraldo Becker und Andras Schäfer weiterspielten (87.). Den Grundstein für den Sieg über Borussia Dortmund legte der 1. FC Union Berlin bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.