Bundesliga: 1. FC Union Berlin – Borussia Mönchengladbach (Sonntag, 15:30 Uhr)

Am Sonntag trifft Union auf die Borussia. Anstoß ist um 15:30 Uhr. Nach der 1:2-Niederlage gegen den VfL Bochum 1848 am letzten Spieltag ist der 1. FC Union Berlin um Wiedergutmachung bemüht und will diesmal wieder als Sieger vom Platz gehen. Die Konkurrenz muss schließlich auf Distanz gehalten werden. Gladbach zog gegen Eintracht Frankfurt am letzten Spieltag mit 1:3 den Kürzeren.