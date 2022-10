Bundesliga, 9. Spieltag BVB- Bayern: Wenn Nagelsmann Terzic sieht, dürfte ihm mulmig werden

In diesem Spiel sind Tore garantiert (Schnitt: 4,58), mit einer Ausnahme fielen stets mindestens drei. In Mainz hat der FSV die Nase noch knapp vorn (3-1-2), was so bleiben könnte da Leipzig auswärts sechs Spiele sieglos ist und die meisten Tore bekommen hat. Kein Ruhmesblatt für einen Champions League-Teilnehmer.