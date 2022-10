Bundesliga: Borussia Dortmund – VfB Stuttgart, 5:0 (3:0)

Das Match war erst wenige Momente alt, als vor 81.365 Zuschauern bereits der erste Treffer fiel. Jude Bellingham war es, der in der zweiten Minute zur Stelle war. Bereits in der 13. Minute erhöhte Niklas Süle den Vorsprung von Dortmund. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (44.) schoss Giovanni Reyna einen weiteren Treffer für das Heimteam. Die Elf von Trainer Edin Terzic gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Mit dem 4:0 durch Bellingham schien die Partie bereits in der 53. Minute mit Borussia Dortmund einen sicheren Sieger zu haben. Michael Wimmer setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Chris Führich und Nikolas Nartey auf den Platz (57.). Gleich drei Wechsel nahm der BVB in der 66. Minute vor. Mats Hummels, Karim Adeyemi und Reyna verließen das Feld für Felix Passlack, Anthony Modeste und Thorgan Hazard. Der fünfte Streich von Dortmund war Youssoufa Moukoko vorbehalten (72.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen Schlager (Hügelsheim) fuhr Borussia Dortmund einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.