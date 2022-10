Bundesliga: Diese Chance will Freiburg bei Bayern nutzen

Selbst mit einem Sieg können die Münchner, die in dieser Saison schon vier Mal Remis spielten, Tabellenführer Union Berlin nicht von der Spitze verdrängen. Doch auch Freiburg kommt am Sonntag mit breiter Brust daher. Kein Wunder, nach einem 4:0-Sieg am Donnerstag in der Europa League beim französischen Erstligisten FC Nantes. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)