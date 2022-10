Bundesliga: Doppelte Knäbel-Ansage! Schalke-Boss Knäbel verspricht Transfers - und gibt Update zur Trainer-Entscheidung

Der Nachfolger soll schon in Kürze feststehen, kündigte Knäbel an: „Die Prüfungsphase ist in den letzten Zügen, es wird nicht mehr lange dauern.“ Nächste Woche solle es soweit sein, derzeit wird das Team noch von Assistenztrainer Matthias Kreutzer betreut. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)