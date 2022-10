Bundesliga: Eintracht Frankfurt – Bayer 04 Leverkusen, 5:1 (1:0)

Daichi Kamada versenkte vor 50.000 Zuschauern einen Elfmeter im Netz und besorgte so die 1:0-Führung für Frankfurt. Zur Pause waren die Gastgeber im Fahrwasser und verbuchten eine knappe Führung. Mit einem Doppelwechsel in der Halbzeitpause holte Xabier Alonso Olano Charles Aranguiz und Paulo Henrique Sampaio Filho vom Feld und brachte Kerem Demirbay und Nadiem Amiri ins Spiel. Piero Hincapie beförderte das Leder zum 1:1 von Leverkusen in die Maschen (56.). Randal Kolo Muani trug sich in der 58. Spielminute in die Torschützenliste ein. Jesper Lindström machte in der 65. Minute das 3:1 von Eintracht Frankfurt perfekt. Per Elfmeter erhöhte Kamada in der 72. Minute seine Torausbeute an diesem Tag auf zwei Treffer – 4:1 für die Elf von Coach Oliver Glasner. Gänzlich ins Hintertreffen geriet Bayer 04 Leverkusen, als Hincapie nach 72 gespielten Minuten mit Gelb-Rot des Platzes verwiesen wurde. Die Eintracht stellte in der 77. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Rafael Santos Borré, Faride Alidou und Sebastian Rode für Lindström, Eric Junior Dina Ebimbe und Djibril Sow auf den Platz. Xabier Alonso Olano wollte Bayer zu einem Ruck bewegen und so sollten Daley Sinkgraven und Adam Hlozek eingewechselt für Mitchel Bakker und Patrik Schick neue Impulse setzen (80.). Lucas Alario stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 5:1 für Frankfurt her (86.). Letztlich kam Eintracht Frankfurt gegen Leverkusen zu einem verdienten 5:1-Sieg.