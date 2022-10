Bundesliga: Ersetzt Heldt Mislintat beim VfB? Experte schürt Spekulationen

Der freie Journalist und VfB-Experte Oliver Trust kann den Schritt verstehen: „Wahrscheinlich war die Trennung schon nötig, weil er in gewisser Weise die Kabine wohl verloren hat. Auch die Gemengelage in der Tabelle hat dazu geführt“, erklärte Trust in Rudi Brückner- Der Talk am Montag auf SPORT1.