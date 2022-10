Bundesliga: Ewald Lienen: Schalke-Aufstieg "war Betriebsunfall“

Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga in der Saison 2020/21 ist der FC Schalke 04 nach nur einer Saison im Unterhaus in die Beletage des deutschen Fußballs zurückgekehrt. Das Ziel Wiederaufstieg, von den meisten Fans der Königsblauen als selbstverständlich angesehen, wurde erreicht.