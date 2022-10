Bundesliga: FC Bayern München – Sport-Club Freiburg, 5:0 (2:0)

75.000 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die Gastgeber schlägt – bejubelten in der 13. Minute den Treffer von Serge Gnabry zum 1:0. Eric Maxim Choupo-Moting versenkte die Kugel zum 2:0 für die Elf von Coach Julian Nagelsmann (33.). Mit der Führung für die Bayern ging es in die Halbzeitpause. Für ruhige Verhältnisse sorgte Leroy Sané, als er das 3:0 für den FC Bayern München besorgte (53.). Mit dem 4:0 von Sadio Mané für den FCB war das Spiel eigentlich schon entschieden (55.). Gleich drei Wechsel nahm der SC in der 56. Minute vor. Vincenzo Grifo, Kevin Schade und Michael Gregoritsch verließen das Feld für Noah Weißhaupt, Woo-Yeong Jeong und Nils Petersen. Die Bayern stellten in der 76. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickten Mathys Tel, Marcel Sabitzer und Benjamin Pavard für Sané, Leon Goretzka und Matthijs de Ligt auf den Platz. Sabitzer überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 für den FC Bayern München (80.). Am Ende kam der FCB gegen Freiburg zu einem verdienten Sieg.