Bundesliga: FC Schalke 04 – Sport-Club Freiburg, 0:2 (0:1)

Die Elf von Christian Streich brach den Bann in der Nachspielzeit, als Vincenzo Grifo das erste Tor des Spiels erzielte (45.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchten lediglich die Gäste, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. In der 56. Minute stellte Thomas Reis um und schickte in einem Doppelwechsel Tobias Mohr und Simon Terodde für Kenan Karaman und Sebastian Polter auf den Rasen. Per Elfmeter traf Grifo vor 61.115 Zuschauern zum 2:0 für Freiburg. Mit Woo-Yeong Jeong und Michael Gregoritsch nahm Christian Streich in der 70. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Daniel-Kofi Kyereh und Lucas Höler. Schlussendlich reklamierte der Sport-Club Freiburg einen Sieg in der Fremde für sich und wies S04 mit 2:0 in die Schranken.