Bundesliga: Hertha BSC – FC Schalke 04, 2:1 (0:0)

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Sandro Schwarz schickte Marco Richter aufs Feld. Chidera Ejuke blieb in der Kabine. 60.165 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Hertha BSC schlägt – bejubelten in der 49. Minute den Treffer von Lucas Tousart zum 1:0. Mit einem Doppelwechsel wollte S04 frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Matthias Kreutzer Danny Latza und Florent Mollet für Tom Krauß und Dominick Drexler auf den Platz (59.). Mollet schoss für das Schlusslicht in der 85. Minute das erste Tor. Zum Mann des Spiels avancierte Wilfried Kanga, der für die Hertha in der Schlussphase den Führungstreffer markierte (88.). Gleich drei Wechsel nahm der Gastgeber in der 90. Minute vor. Stevan Jovetic, Dodi Lukebakio und Kanga verließen das Feld für Jean-Paul Boetius, Marton Dardai und Davie Selke. Nach der Beendigung des Spiels durch Referee Petersen (Stuttgart) feierte Hertha BSC einen dreifachen Punktgewinn gegen Schalke.