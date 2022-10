Bundesliga heute live: Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund im TV, Stream und Ticker

Im nächsten Topspiel muss nun ein Sieg her - um in der Tabelle Druck zu machen, und um den eigenen Aufschwung am Leben zu erhalten. Trainer Edin Terzic sprach von einem „richtungweisenden Spiel“. Sicher fehlen wird in Frankfurt dabei der Außenverteidiger Raphael Guerreiro. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)