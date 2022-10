Bundesliga: Mega-Patzer und VAR Dusel - Hertha gewinnt gegen Schalke 2:1

„Wir sind als Aufsteiger in die Bundesliga gekommen, und jedem war klar, was uns erwartet“, sagte Kreutzer. „Hertha gewinnt heute mit Glück. Es waren zwei unglückliche Aktionen, die Mannschaft kann auf der Leistung aufbauen. Wir hätten einen Punkt mitnehmen müssen, deswegen sind wir so niedergeschlagen. Aber wir kommen da raus.“