Bundesliga: RB Leipzig – Bayer 04 Leverkusen (Samstag, 15:30 Uhr)

Große Sorgen wird sich Xabier Alonso Olano um die Defensive machen. Schon 23 Gegentore kassierte Bayer 04 Leverkusen. Mehr als zwei pro Spiel – definitiv zu viel. Auf des Gegners Platz haben die Gäste noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst vier Zählern unterstreicht. Gegenwärtig rangiert Bayer auf Platz 15, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Zwei Siege, drei Unentschieden und sechs Niederlagen stehen bis dato für Leverkusen zu Buche. Lediglich einen einzigen Dreier verbuchte Bayer 04 Leverkusen in den vergangenen fünf Spielen.