Bundesliga: RB Leipzig – VfL Bochum 1848, 4:0 (2:0)

45.000 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die Mannschaft von Marco Rose schlägt – bejubelten in der 15. Minute den Treffer von Timo Werner zum 1:0. In der 23. Minute verwandelte Christopher Nkunku einen Elfmeter zum 2:0 für Leipzig. Eine Niederlage war nicht nach dem Geschmack von Heiko Butscher, der noch im ersten Durchgang Erhan Masovic für Danilo Soares brachte (35.). Mit der Führung für RB Leipzig ging es in die Kabine. In der Halbzeitpause veränderte der VfL die Aufstellung in großem Maße, sodass Philipp Hofmann, Christopher Antwi-Adjei und Kevin Stöger für Simon Zoller, Jannes Horn und Jacek Goralski weiterspielten. Für ruhige Verhältnisse sorgte Werner, als er das 3:0 für RB besorgte (53.). Leipzig stellte in der 73. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Amadou Haidara, Emil Forsberg und David Raum für Xaver Schlager, Dominik Szoboszlai und Marcel Halstenberg auf den Platz. Nkunku legte in der 85. Minute zum 4:0 für RB Leipzig nach. Am Ende kam RB gegen Bochum zu einem verdienten Sieg.