Bundesliga: "... sonst werde ich noch gesperrt"! - Augsburg-Stürmer Niederlechner wütet nach Niederlage gegen Stuttgart

Sein Teamkollege Felix Uduokhai war der gleichen Meinung. „Wenn man das so sieht, ist das ein klarer Elfmeter“, monierte der Innenverteidiger. FCA-Trainer Enrico Maaßen beklagte dagegen die fehlende Verhältnismäßigkeit. „Wenn man mal sieht, wie oft wir über dieses Thema sprechen, Woche für Woche, es ist fast in jedem Spiel so eine Szene. Der eine entscheidet so, der andere so. Da sieht keiner mehr durch.“