Bundesliga: SV Werder Bremen – Borussia Mönchengladbach, 5:1 (4:0)

Das Match war erst wenige Momente alt, als vor 42.100 Zuschauern bereits der erste Treffer fiel. Niclas Füllkrug war es, der in der fünften Minute zur Stelle war. Bremen machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Marvin Ducksch (8.). Der dritte Streich des Heimteams war Füllkrug vorbehalten (13.). Die Mannschaft von Trainer Ole Werner baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Ramy Bensebaini beförderte den Ball in der 37. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung des SV Werder Bremen auf 4:0. Das überzeugende Auftreten von Werder fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Marcus Thuram erzielte in der 63. Minute den Ehrentreffer für die Borussia. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Ole Werner, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Oliver Burke und Jens Stage kamen für Ducksch und Romano Schmid ins Spiel (72.). Mitchell Weiser besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Bremen (73.). Mit Ilia Gruev und Christian Groß nahm Ole Werner in der 77. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Nicolai Rapp und Leonardo Bittencourt. Daniel Farke wollte Gladbach zu einem Ruck bewegen und so sollten Stefan Lainer und Patrick Herrmann eingewechselt für Joe Scally und Lars Stindl neue Impulse setzen (77.). Letztlich feierte der SV Werder Bremen gegen den Gast nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 5:1-Heimsieg.