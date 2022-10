Bundesliga: SV Werder Bremen – Hertha BSC, 1:0 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Die Hertha stellte in der 72. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Chidera Ejuke, Davie Selke und Ivan Sunjic für Marco Richter, Wilfried Kanga und Suat Serdar auf den Platz. In der Schlussphase nahm Ole Werner noch einen Doppelwechsel vor. Für Ilia Gruev und Mitchell Weiser kamen Jens Stage und Felix Agu auf das Feld (83.). Als fast schon nicht mehr mit einem Treffer zu rechnen war, gelang es Niclas Füllkrug doch noch, den Ball vor 42.100 Zuschauern zum 1:0 für Bremen über die Linie zu bringen. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem Gastgeber und Hertha BSC aus.