Bundesliga: TSG Hoffenheim - Werder Bremen, LIVE im TV, Stream, Ticker

In Anbetracht des dominanten Auftritts der Grün-Weißen gegen eben angesprochene Gladbacher stehen die Chancen für die Werner-Elf auf einen erneuten Erfolg somit nicht schlecht. Vor allem die Offensivabteilung macht in dieser Saison einen guten Job. Nicht nur Füllkrug, sondern die ganze Mannschaft bringt viel Schwung in den Angriff. Demnach haben die Bremer mit 18 Treffern die zweitmeisten Tore erzielt, hinter dem FC Bayern, erzielt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga).