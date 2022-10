Bundesliga: VfB Stuttgart – FC Augsburg, 2:1 (1:1)

Großes Abtasten gab es zwischen den Kontrahenten nicht. Vor 46.400 Zuschauern besorgte Florian Niederlechner bereits in der vierten Minute die Führung des FCA. In der 15. Minute erzielte Serhou Guirassy das 1:1 für den VfB. Nach nur 25 Minuten verließ Ruben Vargas von Augsburg das Feld, Lukas Petkov kam in die Partie. Ohne weitere Tore ging es in die Pause. Als sich manch einer bereits mit dem Unentschieden abgefunden hatte, schlug der Moment von Waldemar Anton. In der Nachspielzeit war Anton zur Stelle und markierte den Führungstreffer für Stuttgart (90.). Kurz vor dem Ende des Spiels nahm die Heimmannschaft noch einen Doppelwechsel vor, sodass Pascal Stenzel und Atakan Karazor für Anton und Luca Pfeiffer weiterspielten (90.). Enrico Maaßen wollte den FC Augsburg zu einem Ruck bewegen und so sollten Arne Maier und Daniel Caligiuri eingewechselt für Carlos Gruezo und Petkov neue Impulse setzen (90.). Mit dem Ende der Spielzeit strich der VfB Stuttgart gegen den Gast die volle Ausbeute ein.