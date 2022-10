Bundesliga: VfL Wolfsburg – VfB Stuttgart, 3:2 (2:2)

Serhou Guirassy besorgte vor 24.125 Zuschauern das 1:0 für den VfB Stuttgart. Jetzt erst recht, dachte sich Omar Marmoush, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (23.). In der 38. Minute brachte Maximilian Arnold den Ball im Netz des VfB unter. Ehe der Referee Zwayer (Berlin) die Protagonisten zur Pause bat, traf Konstantinos Mavropanos zum 2:2 zugunsten der Gäste (45.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Stuttgart stellte in der 77. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Luca Pfeiffer, Tiago Barreiros de Melo Tomas und Dan-Axel Zagadou für Guirassy, Chris Führich und Pascal Stenzel auf den Platz. Kurz vor dem Ende des Spiels nahm der VfL Wolfsburg noch einen Doppelwechsel vor, sodass Sebastiaan Bornauw und Felix Nmecha für Maxence Lacroix und Patrick Wimmer weiterspielten (85.). Das Unentschieden zeichnete sich mehr und mehr ab, doch dann schlug Yannick Gerhardt in der Nachspielzeit zu und erzielte den Führungstreffer für die Gastgeber. Niko Kovac nahm mit der Einwechslung von Bartol Franjic das Tempo raus, Marmoush verließ den Platz (90.). Nach der Beendigung des Spiels durch Referee Zwayer (Berlin) feierte der VfL einen dreifachen Punktgewinn gegen den VfB Stuttgart.