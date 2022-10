Bundesliga: Vor Reis-Verpflichtung - Schalke plante wohl Trainer-Coup mit Raúl

In der Saison 2010/11 holte er mit Schalke sogar den DFB-Pokal. Abgesehen vom Meistertitel in der zweiten Liga beim Wiederaufstieg in der vergangenen Saison war dieser Pokal-Triumph der letzte große Titel des Vereins. Dazu war er mit fünf Toren und drei Assists in zwölf Spielen maßgeblich an Schalkes Halbfinaleinzug in der Champions-League-Saison 2010/11 beteiligt - dem ersten und bislang einzigen CL-Halbfinale der Vereinsgeschichte.