Bundesliga-Vorschau: FC Bayern trifft auf sein Schreckgespenst

Gegen den VfB hat Augsburg seine beste Tordifferenz (+12). Der VfB gewann zuhause zwei Pflichtspiele in Folge zuhause, kassierte aber in der Liga in Stuttgart 27x in Folge mindestens ein Tor und will die Rekordserie endlich stoppen. Doch Augsburg hat auswärts schon so oft gewonnen wie in der kompletten letzten Saison (3x). Schön spielen sie eher nicht: keiner hat mehr Karten gesammelt (39) und weniger den Ball (43%).