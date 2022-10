Bundesliga: Wird Union Berlin das neue Leicester City?

Auch gegen den BVB brachte der Tabellenführer sein Spiel durch, erhöhte in der 21. Minute durch Haberer und ließ im Anschluss wenig anbrennen. Auffällig: In der Bundesliga tun sich die Köpenicker oft einfacher als in der Europa League, in der sie nach vier Spielen mit sechs Punkten nur auf Platz drei liegen.