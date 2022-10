BVB-Star Karim Adeyemi spricht über Hummels-Kritik: "Auch mal gut, einen auf den Deckel zu kriegen"

In bisher 13 Partien kommt der DFB-Spieler auf zwei Tore. Bis zur WM in Katar stehen noch fünf Pflichtspiele mit Schwarz-Gelb an. Noch hofft Adeyemi auf ein Ticket für das Turnier: „Man muss selbstbewusst sein. Ich hoffe und glaube, dass ich den nächsten Schritt machen kann und dabei sein könnte.“