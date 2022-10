BVB-Star Niklas Süle wehrt sich gegen Kritik an seinem Fitnesszustand

Mit Verweis auf das 0:1 durch einen Distanzschuss von Leon Goretzka sagte der Innenverteidiger bei Sky: „Man darf nicht vergessen, wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut gestanden und sind durch einen Schuss aus 20 Metern in Rückstand geraten. Wir haben kaum was zugelassen, hatten vier, fünf gute Chancen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)