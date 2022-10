Calmund: Seoane "vom Grundsatz her ein guter Trainer"

Sollte Seoane aber das Ruder in den beiden kommenden Begegnungen in der Champions League am Dienstagabend (21.00 Uhr/DAZN) beim FC Porto und am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Bundesliga gegen Schalke 04 nicht herumreißen können, drohe ihm das übliche Szenario. "Wenn sich die Erfolglosigkeit über einen längeren Zeitraum hinzieht, dann ist jeder dran, dann kriegt jeder die Briefmarke auf den Arsch geklebt", sagte Calmund.