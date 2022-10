Dank Silas: VfB gelingt Befreiungsschlag im Kellerduell gegen Bochum

Zu Beginn des zweiten Durchgangs brachten beide Teams kaum etwas Konstruktives zu Stande, Kampf war Trumpf. Vor allem beim VfB ging kaum noch etwas in der Offensive. Nach einer knappen Stunde schnupperte Bochum am Ausgleich. Gerrit Holtmann scheiterte am diesmal gut reagierenden Müller (60.). Vorangegangen war ein Missverständnis zwischen Waldemar Anton und Müller.