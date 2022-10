Eintracht-Boss platzt wegen Elfer-Entscheidung der Kragen: "Geht mir tierisch auf den Sack"

„Wir müssen natürlich die Tore machen, das ist das, was wir uns ankreiden müssen. Trotzdem, sage ich, ist die Situation in der ersten Halbzeit ein Elfmeter. Und dann muss er das pfeifen oder wenn er es nicht sieht, endlich mal nachfragen. Ich weiß nicht, ob er es gemacht hat, aber das sind halt so Sachen, die mir tierisch auf den Sack gehen“, schimpfte Krösche.