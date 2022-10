Eintracht Frankfurt: Bald ganz oben? Was Ex-Bayern-Talent Wenig lernen muss

Andererseits sieht der Nachwuchs-Coach deshalb auch sich und seine Kollegen in der Verantwortung: „Marcel macht das gut und muss geduldig bleiben. Vielmehr sind wir Trainer in der Pflicht. Es liegt auch mit an uns und nicht nur an dem Jungen.“ Bei der Förderung von Talenten müssen viele Rädchen ineinandergreifen.