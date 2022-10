Eintracht Frankfurt: Der neue Yeboah? Legende adelt Shootingstar

Der Ghanaer war in den 90er Jahren das Symbol für den damals so hochattraktiven „Fußball 2000″ der Eintracht, die damals mehrfach um die Meisterschaft mitspielte. Yeboah war der erfolgreichste Frankfurter Torjäger dieser Ära, geprägt von genialen Mittelfeld-Zauberern wie Uwe Bein und Jay-Jay Okocha. Und eben Yeboah, dem Vollstrecker (68 Treffer in 123 Spielen zwischen 1990 und 1995).