FC Bayern, Jahreshauptversammlung: Skandale, Tränen & Brandreden! Die legendärsten JHV-Momente mit Hoeneß, Rummenigge & Co.

Das Gedicht im Wortlaut: „Lieber Franz, ich danke Dir. Ich danke Dir, ich danke Dir sehr. Ich danke Dir, das fällt uns nicht schwer. Ich danke Dir, danke Dir ganz toll. Weiß gar nicht, was ich alles sagen soll. Ich danke Dir, Du bist ein Schatz. Dies sage ich Dir in diesem Satz. Ich danke Dir, das fällt nicht schwer. Danke, danke, danke sehr. Und ein spezielles Dankesehr an 1860 für die Watschn an Dir.“