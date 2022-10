FC Bayern: Neuroathletik-Coach und Spezialbrille - das Geheimnis hinter der Stärke von Musiala

Der Stroboskop-Effekt der Brille erinnert an ein Video von einem Cristiano-Ronaldo-Training: „Da haben sie bei Flanken das Licht ausgemacht“, sagte Tepel. „Mit der Flanke war das Licht noch an, als der Ball in der Luft war, wurde das Licht ausgemacht – und Cristiano Ronaldo hat den Ball trotzdem perfekt ins Tor geköpft.“