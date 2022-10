FC Bayern: Pressekonferenz mit Nagelsmann vor Freiburg-Spiel im LIVETICKER

Man versucht einen Matchplan zu entwickeln, der sehr ähnlich ist, weil du nicht so viel trainieren kannst. Wir haben eine Mannschaft, die sich ständig verbessern will und trainieren will, aber wir können nicht so viel trainieren. Unter diesem Rhythmus, den wir in den Topligen haben, leidet auf Dauer die Qualität. Für Bayern München ist das aufgrund der Kaderqualität leichter zu kompensieren als für andere. Aber man hat das Gefühl, dass die Qualität der Spiele schlechter wird. Das liegt daran, dass du nicht mehr so oft trainieren kannst, sondern nur noch Regeneration und Abschlusstraining hast.