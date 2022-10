FC Bayern: Warum es sich lohnt, Nagelsmann zu nerven

Ein Tor selbst erzielt, zwei weitere eingeleitet: Der Angreifer machte am Sonntagabend ordentlich Werbung in eigener Sache! Und hatte weiteren Grund zur Freude: Er und seine Familie feierten nach Spielende in der Players Lounge noch den Geburtstag von Sohn Liam (9), ehe sie um 22.44 Uhr in bester Laune die Arena verließen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)