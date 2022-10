Frankfurt: Kampagne mit Japans Fremdenverkehrszentrale

Die Eintracht wird vom 14. bis 20. November eine Japan-Tour durchführen, trifft dabei am 16. November in Tokio auf die Urawa Red Diamonds und am 19. November auf Gastgeber Gamba Osaka. Zudem spielt die deutsche Nationalmannschaft am 23. November im WM-Gruppenspiel gegen Japan. Die JNTO erhofft sich von den Begegnungen Impulse, um Japan als inspirierendes Reiseziel ins Bewusstsein zu rücken.