Frankfurt-Trainer Glasner verzichtet auf Experimente

Frankfurt am Main (SID) - Trainer Oliver Glasner vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt will auch im Duell bei Borussia Mönchengladbach auf Experimente verzichten. „Irgendwas zu testen für das nächste Spiel - das machen wir nicht. Wir wollen in jedem Spiel die bestmögliche Mannschaft aufstellen“, sagte Glasner vor der Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Eher gebe es wieder eine „Mini-Rotation“ wie in den vergangenen Spielen.