Füllkrug erlöst Werder: Bremen schlägt Hertha

Wenn überhaupt Gefahr entstand, entsprang sie Einzelaktionen. So verpasste Dodi Lukebakio nach feinem Solo (19.) nur knapp seinen sechsten Saisontreffer. Zweimal scheiterte Bremens Marvin Ducksch (5. und 26.) in aussichtsreicher Position, Teamkollege Leonardo Bittencourt hatte sein Team in der 31. Minute per Kopfball in Führung bringen können.