Jahreshauptversammlung: Ramsch gekauft? Bayern-Bosse Kahn und Salihamidzic kontern

„Marc Roca zeigt ja, dass er in der Premier League sehr gut spielt, dass er ein richtig guter Spieler ist. Er hat es zwar beim FC Bayern nicht geschafft sich durchzusetzen, aber er ist ein super Junge und richtig guter Fußballspieler, das zeigt er jetzt. Manchmal gibt es Stationen, in denen man nicht so zum Zug kommt“, sagte Salihamidzic.